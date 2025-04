Kilka minut zmieniło wszystko, Szczęsny i Lewandowski mogą wyrównać rachunki. Jest szansa na rewanż

Sezon 2009/2010 był dla Interu Mediolan wyjątkowy. Kibice z pewnością nigdy go nie zapomną. To właśnie wtedy Jose Mourinho wraz z zespołem zdobył potrójną koronę i dokonał rzeczy historycznej. Na początku maja 2010 roku wygrał Puchar Włoch. W finale po golu niezawodnego w tamtym czasie Diego Milito pokonali AS Romę 1:0. W lidze włoskiej dwupunktowa przewaga i mistrzostwo zapewnione w ostatniej kolejce, a do tego najważniejsze europejskie trofuem - Liga Mistrzów.

