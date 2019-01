Były trener Wisły Kraków Kiko Ramirez znalazł nową pracę. Został szkoleniowcem hiszpańskiego zespołu Centre d'Esports Sabadell FC.

Ekipa z Sabadell zajmuje dziewiąte miejsce w jednej z grup Segunda B, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii.

48-letni szkoleniowiec podpisał kontrakt z klubem do końca sezonu.

W drużynie z Sabadell będzie pracował także Goncalo Feio. Był on członkiem sztabu szkoleniowego w Akademii Piłkarskiej Wisły, jak również asystentem Ramireza w ekipie "Białej Gwiazdy".

Kiko Ramirez był trenerem Wisły od stycznia do grudnia 2017 roku, kiedy został zwolniony. Na koniec sezonu 2016/17 zajął z Wisłą szóste miejsce w Ekstraklasie.

Pogrążony w kłopotach finansowych krakowski klub wciąż zalega hiszpańskiemu trenerowi z płatnościami za okres pracy w klubie. Ramirez zapowiadał zgłoszenie sprawy do FIFA, ale na razie się wstrzymał.

"Dam klubowi jeszcze piętnaście dni, w tym czasie nie będę składał żadnego pisma. Później podejmę decyzję, co dalej. Mam wrażenie, że poważni ludzie starają się teraz pomóc klubowi, ale potrzebują trochę czasu. Boli mnie to, co dzieje się z Wisłą" - mówił kilka dni temu Ramirez w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

