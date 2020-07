W wieku 41 lat walkę z nowotworem przegrał Irlandczyk Kieran O'Connor, były zawodnik Cork. Trzeci nawrót raka niestety okazał się być już ostatnim.

O'Connor uprawiał tzw. futbol gaelicki, czyli jeden z irlandzkich sportów narodowych.

Najprościej mówiąc, jest to coś pomiędzy klasyczną piłką nożną i rugby, bo do gry służy owalna, a nie jajowata piłka. Bramki można zdobywać poprzez wkopanie lub wbicie ręką piłki do bramki drużyny przeciwnej (3 punkty), lub też poprzez przerzucenie lub kopnięcie piłki ponad poprzeczką zawieszoną 2,5 metra ponad bramką (1 punkt).



Po raz pierwszy chorobę nowotworową zdiagnozowano u sportowca w 2017 roku. Było to kilka tygodni przed narodzinami trzeciego dziecka. Wówczas okazało się, że zawodnikowi rak zaatakował kości, a ten rodzaj choroby nazywa się Mięsakiem Ewinga.

Rok temu, jak przypomina portal rte.ie, O'Connorowi została amputowana jedna noga. Społeczność sportowa bardzo mocno zaangażowała się w pomoc swojemu koledze, organizują szereg zbiórek na jego leczenie.

Pozostawił żonę Sinead i osierocił trójkę dzieci: Isabelle, Avę i Jamesa.

"Kieran był wielką siłą w polu gry i tę samą siłę charakteru i odwagę pokazał w radzeniu sobie ze swoją chorobą przez kilka ostatnich lat" - powiedziała Tracey Kennedy, prezes Cork.