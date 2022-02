Prace budowlane, które rozpoczęły się w kilka dni temu przy ulicy Olimpijskiej i Piłkarskiej mają się zakończyć wiosną 2023 roku. Wybudowany za ponad 30 mln zł obiekt ma spełniać kryteria systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA. To nie będzie wielki stadion, jak jego poprzednik, trybuny będą liczyć tylko 2200 miejsc. Ważnym elementem będzie trzypiętrowy budynek, w którym zostaną umieszczone szatnie, klubowe muzeum, kawiarnia oraz pomieszczenia dla sekcji e-sportowej. Projekt zakłada możliwość rozbudowy obiektu do potrzeb licencyjnych I ligi. Obecnie Polonia gra bowiem na czwartym poziomie rozgrywek.

Bytom: nowe boisko sąsiadem starego sławnego stadionu

Nowe boisko położone jest na terenach należących do spółki. Nie jest to jednak teren sławnego stadionu Polonii, który - jak wyraził się prezes "uległ niefortunnej modernizacji" [obiekt jest częściowo rozebrany, modernizacji nigdy nie dokończono, przyp. aut.].To obok starego, przedwojennego obiektu, który służył jeszcze piłkarzom Beuthen 09 a na którym potem Polonia odnosiła największe sukcesy.

Ten stary, zaniedbany dziś stadion został oddany do użytku w 1929 roku jako Hindenburg Kampf-bahn, nazwany tak na cześć Paula von Hindenburga prezydenta Republiki Weimarskiej. Wcześniej była tam łąka ze stawem pełnym ryb i raków. Budowa trwała z nieprzewidzianymi przygodami kilka lat, byy problemy m.in. z osuszeniem terenu, huraganem, który zniszczył inwestycję w 1928 roku. Podczas otwarcia słynny Beuthen 09, najlepszy przedwojenny klub Bytomia pokonał 4-0 drużynę Germania Bobrek, zespół niemieckiej organizacji młodzieży katolickiej. W 1929 przelatywał nad stadionem słynny sterowiec "Graf Zeppelin", w który ze stadionu wpatrywały się tłumy, trzy lata później przemawiał tu Adolf Hitler, jeszcze nie jako kanclerz Niemiec. 30 tysięcy ludzi przyszło go wtedy posłuchać. Miejscowym komunistom nie wyszedł wtedy zamach na przyszłego führera.

Bytom: jedyny mecz międzypaństwowy

Jeszcze przed wojną stadion miejscem kilku spotkań reprezentacji Śląska Niemieckiego i Śląska Polskiego, który w tamtym czasie były rozgrywane co roku. Właśnie tam reprezentacja Niemiec wygrała w 1942 roku z Rumunią. To jedyny do dziś międzypaństwowy mecz, który odbył się w Bytomiu, pierwsza reprezentacja Polski nigdy tam nie zagrała.

W 1945 roku niemiecka część historii stadionu odeszła w niebyt. Obiekt przejęła Polonia, która rozegrała tam mnóstwo pamiętnych meczów. W latach 2007 - 2008 stadion przeszedł gruntowną renowację dostosowującą go do wymogów licencyjnych PZPN i tam Polonia rozegrała ostatnie mecze w ekstraklasie. Jeśli kiedyś do niej awansuje, trudno rozstrzygać gdzie będzie rozgrywała mecze. Być może rozbudowany zostanie nowy stadion, powstający w sąsiedztwie.