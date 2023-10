Reprezentacja Polski po pięciu meczach w ramach kwalifikacji do Euro 2024 zdobyła zaledwie 6 punktów. Stanowiskiem zapłacił za to Fernando Santos, który poprowadził Polaków do upokarzających porażek z Albanią czy Mołdawią. Zastąpił go Michał Probierz. Ten ma szansę "wydobyć" Orłów z piłkarskiego bagna. Niestety nawet zwycięstwa w pozostałych meczach eliminacji nie dają gwarancji bezpośredniego awansu. Kiedy mecze reprezentacji Polski?