Już na tym etapie widać, że wobec braku rozstawienia to właśnie losowanie może mieć dla Rakowa Częstochowa istotne znaczenie. Jeżeli mistrz Polski odpadły już w pierwszej czy drugiej rundzie, trafi do eliminacji Ligi Konferencji - jak Lech Poznań rok temu. Może wówczas przejść podobną drogę, aż może do ćwierćfinału rozgrywek. Jeżeli Raków odpadłby w trzeciej rundzie, może powalczyć jeszcze o Ligę Europy, a grupę Ligi Konferencji będzie miał zapewnioną.