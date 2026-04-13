Kibole Wisły skazani na kary więzienia. Herszt grupy "Sharks" i jego prawa ręka

Grzegorz Z. usłyszał wyrok 9 lat pozbawiania wolności. Do Sądu Okręgowego w Krakowie przybył w asyście funkcjonariuszy CBŚP, którzy strzegli jego bezpieczeństwa. Pawła M. nie było na sali rozpraw. Został skazany na 6,5 roku więzienia.

Nie był to pierwszy proces liderów grupy "Sharks". Tym razem rozliczono tzw. działalność biznesową kierowanego przez nich gangu. Opierała się ona głównie na handlu narkotykami. Nielegalne substancje były sprowadzane z zagranicy lub produkowane na miejscu (głównie mefedron), a następnie hurtowo wprowadzane na polski rynek.

Lider grupy "Sharks" z łagodniejszym wyrokiem. Skorzystał z instytucji tzw. małego świadka koronnego

Jak informuje KRKnews, w obrocie znalazło się w sumie kilka ton narkotyków. Zabezpieczono znaczne ilości marihuany, kokainy oraz amfetaminy. Łączną ich wartość oszacowano na blisko 54 mln złotych.

Mimo że gangiem kierował owiany złą sławą "Misiek" (to on rzucił nożem we włoskiego piłkarza Dino Baggio), otrzymał niższy wyrok. To efekt statusu, jaki nadano mu w trakcie śledztwa. Przyjął rolę tzw. małego świadka koronnego - w dużej mierze dzięki jego zeznaniom doszło do rozbicia grupy.

Ogłoszony w poniedziałek wyrok jest nieprawomocny. Obaj oskarżeni mają możliwość złożenia odwołania. W tej chwili odpowiadają z wolnej stopy.

Ich przestępcza działalność poskutkowała kilkoma odrębnymi procesami. Nie są to pierwsze wyroki, jakie usłyszeli. Finalnie mogą trafić za kraty na okres dłuższy niż wskazano w najnowszym orzeczeniu.

W lipcu ubiegłego roku Paweł M. usłyszał wyrok 4,5 roku pozbawienia wolności. Grzegorzowi Z. zasądzono osiem lat w odosobnieniu. To wymiar kary za czyny zabronione przeciwko życiu i zdrowiu.

Sporządzony w 2020 roku akt oskarżenia obejmuje zarzut popełnienia łącznie aż 188 przestępstw w latach 2006-18.

Członkowie bojówki "Sharks" budzili postrach nie tylko w Krakowie i najbliższych okolicach Krzysztof Porębski Newspix.pl

