Do niebywałego skandalu doszło przed meczem ligi kolumbijskiej Deportes Tolima - Millionarios FC. Jeden z miejscowych kibiców wbiegł na boisko i wymierzył cios w głowę piłkarzowi gości. Ten ruszył za nim w pościg, dopadł go przy linii bocznej i dokonał samosądu. Został za to ukarany czerwoną kartką, a spotkanie... ostatecznie nie doszło do skutku.