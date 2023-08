Kibice Wisły Kraków mają dość, są naprawdę wściekli. Chcą tylko jednego

Wisła Kraków od zeszłego sezonu rywalizuje w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi. Choć "Biała Gwiazda" była na wiosnę zdecydowanie najlepszą drużyną na zapleczu Ekstraklasy, to ostatecznie nie udało się jej do niej awansować. Podopieczni Radosława Sobolewskiego ulegli na własnym stadionie Puszczy Niepołomice, musząc przełknąć gorycz porażki, a także wściekłość oddanych fanów. Również i dziś, po meczu ze Stalą Rzeszów, kibice byli wściekli, mając sporo do zarzucenia zarówno władzom klubu, jak i trenerowi.