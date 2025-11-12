Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kibice w Anglii usłyszeli o Papszunie. Rozpoczęło się prawdziwe szaleństwo. Coś niewiarygodnego

Rafał Sierhej

Marek Papszun już kilkukrotnie łączony był z wyjazdem z Polski, czy to do pracy z jakimś zagranicznym klubem, czy też reprezentacją. Ostatecznie wciąż pracuje w Rakowie. W ostatnim czasie o naszym trenerze zrobiło się głośnie w... Anglii. Papszuna zaczęto łączyć z pracą w Norwich City, co błyskawicznie podłapali kibice klubu i wprost oszaleli.

Marek PapszunGrzegorz Wajda/REPORTER East News

Marek Papszun w Polsce kojarzony jest jednoznacznie z Rakowem Częstochowa. To właśnie tam pracę rozpoczął w 2016 roku i wyciągnął Raków z otchłani polskiej piłki aż do mistrzostwa naszego kraju. Po sezonie 2022/2023, a więc tym, w którym zdobył tytuł mistrza PKO BP Ekstraklasy, zrezygnował z prowadzenia zespołu.

Jego miejsce zajął Dawid Szwarga, ale nie trwało to długo. Praca dawnego asystenta Papszuna nie zakończyła się zbyt pomyślnie, a Papszun w tym czasie nie zdecydował się na przejęcie sterów w innym projekcie, choć dość regularnie łączono go z wyjazdem kraju, choćby w celu prowadzenia reprezentacji.

Papszun na celowniku Anglików. Sensacyjne plotki

51-latek podobno znajdował się na radarze łotewskiej federacji piłkarskiej, ale wówczas na przeszkodzie miała stanąć słaba znajomość języka angielskiego. W ostatnich godzinach Papszuna zaczęto łączyć z pracą w jednym z angielskich klubów. Mowa o Norwich City, które niedawno zwolniło trenera.

Plotka zaczęła zyskiwać na popularności wśród kibiców "Kanarków", choć jak na razie nie została potwierdzona przez żadne poważne medium. Nie przeszkodziło to jednak kibicom w szerokiej analizie kariery Papszuna. Na portalu X.com (dawniej) Twitter zaczęły powstawać wpisy nt. 51-latka.

Jednym z najpopularniejszych jest nitka, która zaczyna się od słów "Marek Papszun to jeden z najciekawszych współczesnych europejskich trenerów". Wpis po kilkunastu godzinach zebrał już prawie 30 tysięcy wyświetleń. Niektóre przekroczyły już nawet 100 tysięcy, a w Norwich w 2021 roku mieszkało około 144 tysiące ludzi.

Adrian Siemieniec i Marek PapszunKAMIL SWIRYDOWICZ / CYFRASPORTNewspix.pl

