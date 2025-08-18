Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kibice piłkarskiego giganta padli ofiarą oszusta. Straty na ćwierć miliona euro

Oprac.: Paweł Czechowski

Liczne grono kibiców Ajaksu Amsterdam padło ofiarą oszustwa, kupując fałszywe karnety sezonowe - opisuje dziennik "Noordhollands Dagblad". Mężczyzna z Purmerend oferował wejściówki w serwisie ogłoszeniowym Marktplaats inkasując tysiące euro, lecz biletów nigdy nie dostarczył.

Kibice Ajaksu Amsterdam (zdj. ilustracyjne)
Kibice Ajaksu Amsterdam (zdj. ilustracyjne)

Według gazety, ofiarami oszusta mogło paść ponad 180 osób, a łączna kwota strat sięga 250 tys. euro. Ceny fałszywych karnetów wynosiły od 1200 do 2000 euro, podczas gdy oficjalne miejsca na Johan Cruijff ArenA kosztują od 242 do 800 euro. "Kupiłem cztery karnety za ponad 5 tys. euro. On wydawał się wiarygodny, mówił wiele o Ajaksie, pokazywał znajomości" - relacjonował jeden z poszkodowanych.

Ajax Amsterdam reaguje na oszustwo. Klub wydał komunikat

Ajax poinformował, że mężczyzna został objęty zakazem stadionowym do 2031 roku. "Oferował miejsca, do których nie miał dostępu. To nielegalne praktyki, a dla kibiców bardzo przykre doświadczenie" - oświadczył klub.

Władze Ajaksu przypominają, że jedyną dopuszczalną formą odsprzedaży biletów jest oficjalna platforma Resale, a karnety sezonowe mogą być przekazywane wyłącznie najbliższej rodzinie.

Policja prowadzi postępowanie, a klub wezwał wszystkich poszkodowanych do zgłaszania sprawy organom ścigania.

Z Amsterdamu Patryk Kulpok (PAP)

pmk/ cegl/

