Mario Balotelli dołączył do FC Sion u progu obecnego sezonu. Przybył z tureckiego Adana Demirspor , gdzie popadł w poważny konflikt ze sztabem szkoleniowym . W Szwajcarii miał skupić się tylko na piłce, by szybko odzyskać markę niezawodnego snajpera .

Były reprezentant Włoch podpisał kontrakt ważny do połowy 2024 roku. W tej chwili jednak niewiele wskazuje na to, że umowa zostanie wypełniona do końca. Wystarczyło pół roku, by 32-letni napastnik stał się wrogiem miejscowych fanów.