Yamal przyczynił się do wywalczenia dwóch rzutów karnych dla "La Rojy", jednego osobiście, drugiego podając do Daniego Carvajala , a także zaliczył asystę przy trafieniu Daniego Olmo .

Lamine Yamal stara się zachować spokój

Lamine'a Yamala pochwalił selekcjoner Hiszpanii

"Występ Lamine'a był niesamowity, ale musimy uważać. To najlepsza rada, jaką możemy dać tym dzieciakom, które są tak młode i tak dobre. Jedyne, o co możemy prosić, to to, aby pokazywały swój talent. I on to robi" - przyznał Luis de la Fuente.