Kibice i prezes Daniewska poróżnili się po meczu z Wisłą Puławy. Motor wygrał derbowe starcie wysoko 4-1, ale fani nie byli do końca usatysfakcjonowani, ponieważ piłkarze nie podeszli pod trybunę cieszyć się wraz z nimi.



Między kibicami zagotowało się, kiedy dostrzegli, że w dodatku prezes Daniewska pokazała w ich kierunku środkowy palec. Ten gest spotkał się z reakcją podczas kolejnego spotkania Motoru, tym razem ze Zniczem Pruszków.

"Marta wsadź sobie tego palca w...", "Daniewska pisze oświadczenia środkowym palcem" - napisali na płachtach kibice.

Na tym jednak nie poprzestali. Fani urządzili sobie prawdziwy festiwal kpienia z prezes klubu.



"Daniewska myśli, że spalonego wymyślił Andrzej Iwan", "Daniewska myśli, że sezon trwa dwa lata", "Daniewska leje ropę do elektryka", "Daniewska myśli, że trzy rogi to karny" - to tylko niektóre z dziesiątek transparentów, pojawiających się na trybunach.

