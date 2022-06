Kibice mają dość Paulo Sousy! Zorganizowali specjalną akcję

Sousa trenerem Flamengo jest od końca grudnia 2021 r. Dla brazylijskiego klubu zostawił reprezentację Polski, z którą pożegnał się w fatalnej atmosferze. Niewiele lepsze nastroje panują jednak teraz wśród kibiców Flamengo.

W poprzednim sezonie drużyna była wicemistrzem, co uznano za porażkę, więc zatrudniono Portugalczyka. Tyle tylko, że pod jego wodzą Flamengo stoczyło się na 11. miejsce w tabeli , a w ostatniej kolejce piłkarze Paulo Sousy przegrali na swoim boisku z ostatnia Fortalezą 1-2.

W tej sytuacji cierpliwość kibiców Flamego powoli zaczyna się kończyć, więc fani zorganizowali specjalną akcję o nazwie "Fora Paulo Sousa", co - w grzecznym tłumaczeniu - oznacza, że szkoleniowiec powinien odejść.

Pod takim hasłem oraz takimi hasztagami kibice wpisują wszystkie zarzuty wobec pracy Portugalczyka, choć merytorycznych wpisów jest coraz mniej:

- "Jeden z najgorszych trenerów w historii Flamengo"

- "Nigdy nie wiedziałem tak źle grającego Flamengo, jak za Paulo Sousy"

- "Wynoś się! Nie chcemy cię w klubie"

- "Próbuje ratować honor i podaj się do dymisji"

Niektórzy nie mogą już znaleźć słów na działania Portugalczyka, więc pod hasztagiem #ForaPauloSousa publikują takie zdjęcia:

Flamengo. Paulo Sousa zostanie zwolniony?

Tymczasem brazylijskie media donoszą, że Paulo Sousa może już w czwartek pożegnać się z funkcją szkoleniowca Flamengo . Tego dnia jego drużyna zmierzy się z Bragantino.

"Potknięcie w pojedynku z tym zespołem powinno przypieczętować zwolnienie Paulo Sousy" - napisał dziennik “O Dia".

Władze Flamengo już podobno rozglądają się za następcą Portugalczyka. Jednym z potencjalnych kandydatów do objęcia funkcji trenera był do niedawna portugalski szkoleniowiec Jorge Jesus, który w przeszłości pracował już we Flamengo, ale na początku czerwca porozumiał się z tureckim Fenerbahce Stambuł.

