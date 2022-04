Kibice GKS-u Katowice tracą cierpliwość. Przywieźli prezesowi taczki

Kibice GKS-u mogą mieć mieszane uczucia co do tego sezonu w wykonaniu ich klubu, wszystko w zależności od tego, na wyniki której sekcji spojrzymy. Siatkarze grają z Treflem Gdańsk o siódme miejsce w Pluslidze, z kolei sporo radości fanom dali hokeiści, którzy po 52 latach zdobyli mistrzostwo Polski. Najgorzej radzą sobie walczący o utrzymanie w Fortuna I lidze piłkarze.

Kibice mają jednak do Szczerbowskiego pretensje nie tylko o względy sportowe, a w dużej mierze o jego sposób zarządzania klubem. "Prezent" czekał na prezesa przed drzwiami prowadzącymi do siedziby klubu. Aby nikt nie miał wątpliwości do kogo jest skierowany, na taczkach pojawiła się przekreślona fotografia Szczerbowskiego.

GKS Katowice. Kibice z wieloma zarzutami do prezesa

Marek Szczerbowski został prezesem GieKSy w sierpniu 2019 roku. Kibice zarzucają mu brak pomysłu na prowadzenie klubu, a także marnowanie potencjału klubu pod względem medialnym, biznesowym czy wizerunkowym. Na długiej liście zarzutów znajdują się też czystki wykonane przez Szczerbowskiego, który zwolnił kilka zasłużonych dla klubu osób, a w zamian zatrudnił osoby ze swojego środowiska, nie do końca "wczute" w klimat Bukowej. Głośna była też sprawa z początku 2020 roku, kiedy GKS w bardzo nieprzyjemnych okolicznościach rozstał się z siatkarzem, Dustinem Wattenem.

Frustracja urosła do ogromnych rozmiarów pod koniec marca, kiedy to zaplanowany był tzw. "Dzień z GieKSą". W jego planach miał być kibicowski festyn, pobicie rekordu frekwencji na meczu piłkarek, udział w sparingu pierwszej drużyny z Górnikiem Zabrze, a na koniec wspólny przejazd na mecz hokeistów, którzy byli wtedy w środku rywalizacji w fazie play-off.

Z planu wyszły jednak nici. - Klub zrobił wszystko, by takiego dnia nie było. Najpierw specjalnie wyznaczono towarzyskie spotkanie z Górnikiem na godzinę pokrywającą się z hokejem, a przerwa pomiędzy zakończeniem meczu Ekstraligi i sparingiem została na tyle wydłużona, by nikomu nie chciało się tyle czekać na Bukowej (bo atrakcji oczywiście brak, mimo że zakupiono - także dopiero po artykule kibiców - dmuchańce dla dzieci) - opisywali sytuacje kibice na portalu GieKSa.pl.

Kibice pojawili się też na sobotnim meczu piłkarek ze Śląskiem Wrocław, gdzie wywiesili transparent skierowany do prezesa.