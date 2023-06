W ramach eliminacji do mistrzostw Europy 2024 Portugalia zmierzyła się z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 3:0. W trakcie spotkania doszło do niecodziennej sytuacji z udziałem Cristiano Ronaldo. Jeden z kibiców wtargnął na murawę, ruszył prosto do napastnika, a następnie go podniósł. Sama reakcja piłkarza może zaskakiwać.