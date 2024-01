Kibic, który spędził 15 miesięcy w irańskim areszcie, wrócił do domu. "Koszmar się skończył"

Hiszpański kibic, który został aresztowany w Iranie i był przetrzymywany przez 15 miesięcy w końcu wrócił do domu. Zatrzymano go po tym, jak odwiedził miejsce pochówku Mahsy Amini, która została pobita za strój niezgodny z normami narzuconymi przez irańską władzę, w wyniku czego zmarła. "To było bardzo długie i bardzo trudne, ale jestem tutaj, w moim kraju" - powiedział na lotnisku w Madrycie Santiago Sanchez Cogedor.