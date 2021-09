"Kaziu, nie odchodź…". To miało być pożegnanie Górskiego

W historii 20 gier z Anglikami tylko raz udało nam się wygrać, było to w środę 6 czerwca 1973 roku, kiedy to pokonaliśmy ich w eliminacjach mistrzostw świata na Stadionie Śląskim 2-0. To spotkanie z Wyspiarzami miało być pożegnaniem z kadrą dla… Kazimierza Górskiego! Na szczęście tak się nie stało i świetny szkoleniowiec jeszcze przez kilka lat prowadził "Biało-Czerwonych".

