Kazachstan, Luksemburg - to może być Euro, jakiego nigdy nie mieliśmy

Jednym z takich przykładów jest Albania - lider naszej grupy, który prowadzi z przewagą aż czterech punktów nad drugą Polską i pięciu nad trzecimi Czechami. A przypomnijmy, że bezpośredni awans na turniej finałowy zdobywają dwa najlepsze zespoły. W tej sytuacji prawdopodobieństwo awansu Albańczyków przekracza 99 procent i niemal na pewno zobaczymy ich na Euro, co będzie ich drugim startem w historii. Albania debiutowała w 2016 roku.

To zaskakująca sytuacja, bowiem faworytami tej grupy byli Polacy i Czesi. A jednak Albania ograła u siebie każdą z tych drużyn.

Kazachstan, Luksemburg - małe reprezentacje z szansami

Albania to nie wszystko, bowiem na dobrej drodze do awansu są także inne reprezentacje, z których część nigdy na Euro nie grała. Chociażby Luksemburg, który w ostatnich latach systematycznie podnosi poziom swego futbolu i sprawia coraz więcej problemów silnym drużynom. Niegdyś kopciuszek europejskiego futbolu, teraz idzie drogą Islandii - rewelacji Euro 2016.

Luksemburg jest teraz na trzecim miejscu w swej grupie, ale ma tylko dwa punkty straty do drugiej Słowacji (Portugalia już awansowała z pierwszego miejsca). A w poniedziałek luksemburscy piłkarze podejmują Słowację u siebie - to może być mecz o awans, bo potem Luksemburgowi pozostaną do gry jeszcze tylko Bośnia i Hercegowina oraz Liechtenstein.