Katastrofa zespołu Skorży w Lidze Mistrzów. Czerwona kartka dla Polaka!

Fatalnie dla Urawa Red Diamonds zakończył się ich ostatni występ w azjatyckiej Lidze Mistrzów - w spotkaniu z koreańskimi Pohang Steelers prowadzili bowiem 1:0 tylko po to, by... koniec końców przegrać 1:2. Japoński klub zapisał na swym koncie do tego dwie czerwone kartki, z czego jedną otrzymał... polski trener "Czerwonych Diabłów", Maciej Skorża. Sytuacja URD w grupie jest obecnie już mocno skomplikowana...