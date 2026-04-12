Katastrofa reprezentanta Polski. Pierwszy gol w nowym klubie. Samobój w 81. minucie

Bartosz Slisz jest zawodnikiem Broendby IF raptem od trzech miesięcy. Wrócił do Europy po dwóch latach spędzonych w amerykańskiej MLS. W tym czasie bronił barw Atlanty United.

W nowym klubie nie potrzebował czasu na adaptację. Rozegrał dotychczas wszystkie mecze w pełnym wymiarze czasowym. Osiem występów daje 720 minut na murawie.

Bartosz Slisz z niełatwym prologiem w ekstraklasie Danii. Zero zwycięstw, jeden gol... ale samobójczy

Drużyna z Kopenhagi w tym roku nie wygrała jeszcze spotkania. Ma na koncie cztery remisy (wszystkie bezbramkowe) i cztery porażki, każda różnicą jednego gola.

W niedziele zespół Polaka mierzył się przed własną publiką z FC Midtjylland, walczącym o mistrzostwo kraju. W 65. minucie Franculino Dju wykorzystał rzut karny, dając gościom prowadzenie. Podwyższył je w 81. minucie... Slisz, pakując piłkę głową do własnej bramki po centrze z kornera.

Broendby stać było jedynie na trafienie honorowe. W ósmej minucie doliczonego czasu gry rozmiary porażki zmniejszył Nicolai Vallys. W tabeli grupy mistrzowskiej stołeczna ekipa zajmuje szóste miejsce, ostatnie w stawce.

Slisz to 22-krotny reprezentant Polski (jeden gol na koncie). Debiutował w drużynie narodowej we wrześniu 2021 roku. Znalazł się w gronie powołanych na marcowe baraże o mundial. Zagrał tylko przeciwko Albanii, zmieniając w 90+2. minucie Roberta Lewandowskiego.

Zobacz również: Łukasz Żurek

Bartosz Slisz

Bartosz Slisz

