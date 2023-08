Katastrofa PSG w hicie. Paryżanie stracili wszystko w dwie minuty

Początek spotkania należał do Paris Saint-Germain . Piłkarze Luisa Enrique posiadali piłkę i parę razy przetestowali formę Filipa Stankovicia. W 8. i 14. minucie próbował Marco Asensio, który grał jako "fałszywa dziewiątka". Druga z tych akcji była groźniejsza - Manuel Ugarte świetną górną prostopadłą piłką znalazł Carlosa Solera, który wycofał piłkę na strzał do swojego rodaka, jednak były gracz Realu Madryt trafił w słupek i na tablicy wyników wciąż utrzymywało się 0:0.

W 16. minucie niegroźne uderzenie oddał Fabian Ruiz. Za chwilę jednak Inter w końcu się przebudził i zaczął grać ofensywniej. Lautaro Martinez dał sygnał do ataku strzałem z dalszej odległości, w kolejnych akcjach szczęścia próbowali inni jego koledzy. Na przerwę obie drużyny zeszły bez zdobyczy bramkowych.

Pierwszy kwadrans drugiej części gry był dość spokojny, jednak swoją aktywność już zaznaczał Vitinha . Co nie udało się w 57. minucie, wyszło w 64. Portugalski pomocnik przejął piłkę, poprawił ją i uderzeniem z około 25 metrów pokonał golkipera mediolańczyków. Gol był naprawdę piękny, futbolówka wpadła pod okienko bramki. Włoski komentator skomentował to spokojnie wypowiedzianym "mamma mia". Luis Enrique szeroko się zaśmiał i zaczął bić brawo.

W kolejnym fragmencie spotkania na boisku nie działo się zbyt wiele - najważniejszymi wydarzeniami były przeprowadzane zmiany. Jak to w sparingach bywa, obaj trenerzy chętnie korzystali z usług rezerwowych. Simone Inzaghi wprowadził na murawę Gosensa, Frattesiego, Cuadrado, Correę, Asllaniego, De Vrija, Bissecka, Esposito i Sensiego, a Enrique Kurzawę, Danilo Pereirę, Ndoura, Ekitike oraz Gharbiego.

Finaliści ubiegłej edycji Ligi Mistrzów w ostatnich minutach postanowili podkręcić tempo. Najpierw Juan Cuadrado balansem ciała zwiódł jednego z defensorów i oddał groźny strzał z ostrego kąta. To było ostatnie ostrzeżenie ze strony włoskiego zespołu. W 81. i 83. minucie przeprowadził on dwa wzorcowe kontrataki i odwrócił losy rywalizacji, wychodząc na prowadzenie 2:1. Do siatki trafili Sebastiano Esposito i Stefano Sensi. Asystował im Davide Frattesi.