Katastrofa klubu z dużego miasta. Trzy punkty i 58 straconych goli w 19 meczach

Koszmarny sezon Unii Tarnów. Tak źle nie gra nikt w lidze

Rundę jesienną tarnowianie zakończyli ze wstydliwym dorobkiem trzech punktów i kolosalną stratą do przedostatniego w tabeli Lewartu Lubartów. Odmiany losu zawodników Unii nie zwiastowały także zimowe sparingi. 0:4 z GKS-em Tychy, 1:4 z Karpatami Krosno, czy 0:2 z Pogonią-Sokół Lubaczów - wyglądało to koszmarnie. A może być niestety jeszcze gorzej.

28 lutego Unia Tarnów wróciła do rozgrywek Betclic III ligi i zaczęła od lania w Starachowicach. Tamtejsza Star wygrała aż 4:0, a jako że Lewart zremisował z Siarką Tarnobrzeg, jej strata do przedostatniej w tabeli drużyny wynosi już osiem punktów. "Jaskółki" legitymują się bilansem trzech zwycięstw i 16 porażek, a bilans bramkowy to 12:58.