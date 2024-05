Katastrofa, co zrobił Grabara?! "Wielbłąd" Polaka tuż przed powołaniami

Kamil Grabara niewątpliwie walczy o wyjazd na mistrzostwa Europy w Niemczech. Na dziś jednak trudno przewidzieć, aby występujący w Danii bramkarz znalazł się na liście powołanych przez Michała Probierza. To, co zrobił Polak w meczu 30. kolejki rundy mistrzowskiej ligi duńskiej, na pewno do powołania Grabary nie przybliża. Polak w 23. minucie spotkania popełnił fatalny błąd, próbując łapać piłkę. Ta spadła pod nogi rywala, a ten wpakował ją do siatki.