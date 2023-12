W październiku po serii tragicznych rezultatów z posadą pierwszego trenera pożegnał się Maurice Steijn . Styl gry jego zespołu charakteryzował marazm, a także brak jakiegokolwiek planu taktycznego. Bolesny upadek nawet do strefy spadkowej sprawił, że gabinetach zasłużonego klubu zapadła jedyna słuszna decyzja i szkoleniowiec został pożegnany bez najmniejszego żalu. Jego miejsce zajął John van't Schip i zdołał ustabilizować nierówny Ajax, a co najważniejsze wlać w drużynę pokłady świeżej energii.

W czwartek 21 grudnia wielokrotni mistrzowie Holandii mierzyli się w ramach tamtejszego pucharu z czwartoligowym USV Hercules . W opinii wielu miał to być łatwy i przyjemny spacerek zakończony awansem Ajaxu do 1/8 finału. Okazało się, że los miał inne plany i srogo zweryfikował założenia faworytów.

Sensacja w Pucharze Holandii. Ajax Amsterdam odpadł z czwartoligowcem

Mecz rozpoczął się od wielkiej niespodzianki, ponieważ do 10. ekipa czwartej ligi wyszła na prowadzenie już w 16. minucie, kiedy to do siatki trafił Tim Pieters. Menadżer Ajaxu nie był w stanie odpowiedzieć na zaskakująco dobrą grę gospodarzy, którzy niesieni dopingiem publiczności stawiali skuteczny opór gościom z Amsterdamu.