Po siedmiu latach kończy się przygoda Katarzyny Kiedrzynek z Paris Saint-Germain. Bramkarka reprezentacji Polski poinformowała, że latem odejdzie z francuskiego klubu.

Kiedrzynek pożegnała się z paryskimi kibicami przygotowanym przez siebie wideo. "Nie chciałam wyjechać stąd bez słowa, to nie w moim stylu" - powiedziała bramkarka już na początku.



- Spędziłam siedem lat w Paryżu i wszystkie te siedem sezonów było niesamowite. Oczywiście, były dobre i złe momenty, to w futbolu jest normalne. Ale chciałam przekazać wam słowa prosto z serca i podziękować wam za wszystkie te lata, w których wspieraliście moją drużynę i mnie. Przeżyłam z wami wiele chwil, których nigdy nie zapomnę - powiedziała do fanów PSG Kiedrzynek.



- Od samego przyjazdu do Paryża, kiedy miałam 22 lata i nie miałam pojęcia jak wygląda wielki kobiecy futbol. W tym klubie wyrosłam, wiele się nauczyłem i spotkałam wielu wspaniałych ludzi - kontynuowała Polka.



Przygoda Kiedrzynek z PSG obfitowała w sukcesy. Polka wystąpiła w 119 meczach, w tym dwukrotnie w finale Ligi Mistrzyń, a także zdobywając Puchar Francji.

- Na zawsze będę paryżanką. Ale teraz muszę się z wami pożegnać. Do widzenia, dziękuję za wszystko... Allez Paris - zakończyła wyraźnie wzruszona Kiedrzynek.

Zdjęcie Bramkarka Katarzyna Kiedrzynek, kapitan reprezentacji Polski / Michał Dubiel / East News

