Kasper Hjulmand latem 2020 roku obejmie piłkarską reprezentację Danii - poinformowała w środę tamtejsza federacja. Podpisał czteroletni kontrakt, a na stanowisku zastąpi Norwega Age Hareide.

Hareide pracuje od końca 2015 roku. Pod jego wodzą Duńczycy dotarli do 1/8 finału ubiegłorocznego mundialu, w którym przegrali po karnych z Chorwatami. Natomiast w eliminacjach do Euro 2020, w tabeli grupy D zajmują drugie miejsce za Irlandczykami. To właśnie po mistrzostwach Europy ma nastąpić zmiana selekcjonera.

47-letni Hjulmand ostatnio prowadził duński klub FC Nordsjaelland. Wcześniej był trenerem FSV Mainz.