Dziesięć minut później wyrównał sam Lionel Messi. To był gol w jego stylu - przyjęcie piłki za polem karnym, wysunięcie piłki na lewą nogę i uderzenie tuż przy słupku. W końcówce to gospodarze przeważali, ale nie potrafili zdobyć drugiego gola. Messi czy Jordi Alba dwoili się i troili, jednak zespołowi zabrakło skuteczności. W 102. minucie dobrą okazję z bliskiej odległości miał Luis Suarez, ale nie trafił "meczbola". Skończyło się na 1:1.

Lionel Messi nie wytrzymał. Wybuch złości i żółta kartka

Po ostatnim gwizdku Messiemu puściły nerwy. Nagle ruszył w stronę środka boiska do sędziów. Powiedział coś w emocjach do arbitra głównego Ramy Touchana, zobaczył żółtą kartkę. Według "Ole" obraził go słowami: "Jesteś podłym gościem, sk...u". Co nim kierowało? Złość po decyzji arbitra z 76. minuty. Po obejrzeniu sytuacji na ekranie Touchan wycofał swoją decyzję o podyktowaniu rzutu karnego na Diego Gomezie.