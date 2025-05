Karol Nawrocki był tam przez piętnaście lat. Później namówił kolegów

Karol Nawrocki grał w drużynie piłkarskiej

"Dołączył do seniorskiej drużyny Ex Siedlce Gdańsk we wrześniu 2001 r. i grał nieprzerwanie do 2016 r. Do dziś jest zarejestrowanym zawodnikiem klubu, aczkolwiek od 2016 r. gra z nami już tylko sporadycznie" - przekazał Kujawski w rozmowie z Radiem Zet. Jak opowiadał, Nawrocki bardzo angażował się w życie klubu i nie odpuszczał treningów ani meczów. Został nawet wybrany na kapitana, bo dobrze rozumiał się z resztą drużyny.