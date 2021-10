Finansowe Fair Play zostało po raz pierwszy wprowadzone przez UEFA w 2010 roku. Zaaprobowany wówczas zbiór zasad miał jeden główny cel: ograniczenie nadmiernych wydatków ze strony klubów piłkarskich, dochodziło bowiem do sytuacji, w których największe zespoły mogły wydawać więcej pieniędzy, niż zarabiały.

Zdaniem Karl-Heinza Rummenigge choć przepisy te są potrzebne, to wymagają one szeroko zakrojonych zmian, gdyż obecnie nie spełniają w pełni swego zadania. Niemiec podzielił się swoimi przemyśleniami w tekście dla "Welt am Sonntag", niedzielnego wydania dziennika "Die Welt", z którym współpracuje były prezes Bayernu.



Karl-Heinz Rummenigge: Finansowe Fair Play 3.0 jest koniecznością

"Potrzebne jest Finansowe Fair Play 3.0, które byłoby ścisłe, spójne i konsekwentne. Powinno ono obejmować konkretną listę kar" - napisał Rummenigge. Jak stwierdził, ponad wszelką wątpliwość powinno być jasne, co grozi za łamanie ustanowionego przez UEFA prawa. Wśród sankcji wymienił np. wykluczenie z Ligi Mistrzów, odnosząc się prawdopodobnie do sytuacji, w której znalazł się parę lat temu Manchester City.



Jak dodał Rummenigge, ustanowienie nowych przepisów pozwoliłoby na doprowadzenie obecnego futbolu do bardziej racjonalnego stanu. "Czy muszę wymieniać kluby takie, jak Manchester City i Paris Saint-Germain, jeśli pieniądze stanowią u nich rzecz zupełnie względną?" - dywagował były piłkarz.



Karl-Heinz Rummenigge był przez większość życia związany z Bayernem Monachium

Karl-Heinz Rummenigge w czasie swojej kariery występował m.in. dla Bayernu Monachium i Interu Mediolan. Od 1991 był związany z "Die Roten" jako działacz, od 2002 roku pełnił funkcję prezesa rady nadzorczej klubu. Został zastąpiony na tym stanowisku przez Olivera Kahna w czerwcu bieżącego roku.

Zdjęcie Karl-Heinz Rummenigge - zdj. ilustracyjne / Eibner-Pressefoto/Sascha Walther/Imago Sport and News/East News / East News

PaCze