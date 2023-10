Karim Benzema straci obywatelstwo i "Złotą Piłkę"? Piłkarz odpiera zarzuty

"Wszystkie nasze modlitwy są z mieszkańcami Strefy Gazy, którzy po raz kolejny są ofiarami niesprawiedliwych zamachów bombowych. Nie oszczędzają one kobiet i dzieci" - napisał w mediach społecznościowych Benzema.

Chce zabrać Benzemie obywatelstwo i "Złotą Piłkę"

"Jeżeli, jak twierdzi minister spraw wewnętrznych, Karim Benzema jest 'powiązany z Bractwem Muzułmańskim', wnoszę o sankcje, w szczególności pozbawienie go obywatelstwa . Należy pilnie podjąć działania przeciwko tym, którzy stale zagrażają naszemu krajowi" - napisała na portalu społecznościowym.

To nie koniec. "Nie możemy zaakceptować, aby znany na całym świecie francuski obywatel, posiadający podwójne obywatelstwo, mógł w ten sposób zhańbić, a nawet zdradzić nasz kraj" - dodała. A także chce odebrać mu "Złotą Piłkę", którą zdobył w 2022 roku .

To nieprawda! Karim Benzema nigdy nie miał najmniejszych powiązań z tą organizacją

"Chciałbym wierzyć, że jest to naturalne współczucie w obliczu tego, co wielu dziś określa jako zbrodnie wojenne popełniane w Gazie, ale które w niczym nie umniejsza horroru aktów terrorystycznych z 7 października, co jest bezsprzeczne" - dodał, rozważając złożenie skargi na pana Darmanina za zniesławienie lub publiczne znieważenie.