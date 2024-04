Algierskie media przekazały, że tamtejsze organy celne skonfiskowały koszulki Renaissance Berkane. Powód? Znajdowała się na nich mapa Maroko z uwzględnionym spornym terytorium Sahary Zachodniej. Doprowadziło to do zamieszek, a na nagraniach umieszczonych w sieci widać, jak personel i gracze ekipy z Maroka wdali się w szarpaninę ze służbami porządkowymi.

Konflikt pomiędzy Marokiem i Algierią przeniósł się na boisko

Sahara Zachodnia, to była kolonia hiszpańska, która obecnie podlega częściowo pod jurysdykcję Maroko, a częściowo Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej Niepodległościowe dążenia jej mieszkańców wpiera natomiast Algieria. Doprowadziło to w 2021 roku do zerwania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Algierią i Marokiem. Do dzisiaj nie rozstrzygnięto sporów o przynależności lub samodzielności tego terytorium.