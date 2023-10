Kapitan pod ochroną policji. "Zagrożenie stało się codziennością"

Po zamachach Hamasu na cele cywilne w południowym Izraelu na odpowiedź rządu Beniamina Netanyahu nie trzeba było długo czekać. Wojsko zabrało się do metodycznego niszczenia Strefy Gazy - cierpią cywile. Świat arabski odpowiedział "dniem gniewu". Konflikt, a właściwie już wojna na Bliskim Wschodzie zatacza coraz szersze kręgi. Nienawiść świata arabskiego do Izraela rozlała się na metropolie Europy zachodniej,

Ostatnio jakby zaświeciło słońce dla Makkabi, które 13 sierpnia po raz pierwszy w historii zagrało w pierwszej rundzie DFB Pokal, przegrywając u siebie 0-6 z VfL Wolfsburg z Bundesligi . Wśród nieżydowskich graczy w klubie jest 36-letni senegalski obrońca Papa Alpha Diop , który dołączył do Makkabi Berlin w 2017 r. i jest muzułmaninem. Oprócz tego, że gra w pierwszej drużynie, Diop nadzoruje organizację klubu i trenuje jego drużynę do lat 10. W przeszłości dochodziło do ataków na żydowską drużynę, ale nie na taką skalę jak obecnie, po wybuchu właściwie pełnoskalowej wojny izraelsko-palestyńskiej.

Nie są to nowe doświadczenia dla Brucka, który sam jest Żydem. - Zagrożenie stało się dla nas codziennością. Tak było w meczach w moim dzieciństwie, a ostatnich latach nasiliło się, gdy podjąłem grę dla Makkabi Berlin. W ostatnim czasie, zacząłem rozglądać się wokół siebie trochę bardziej. To, co obecnie dzieje się w Izraelu, ma wpływ na to co dzieje się w Niemczech. Dlatego jestem zaniepokojony - powiedział piłkarz o ochronie policyjnej.