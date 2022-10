Kapitan Feyenoordu ogłosił, że nie zamierza nosić tęczowej opaski. Oto jak to tłumaczy

Kapitan Feyenoordu Rotterdam Orkun Kokcu postanowił oficjalnie poinformować, że nie zamierza nosić opaski kapitańskiej w tęczowych barwach, co stanowiło nawiązanie do solidarności z osobami LGBT.

Orkun Kokcu o swojej decyzji

21-letni Turek obszernie umotywował swoją decyzję.

"Zdecydowałem, że nie będę nosić tęczowej opaski kapitańskiej. Uważam, że jest ważne, aby podkreślić, że mam szacunek dla każdego, niezależnie od jego religii czy preferencji. Wierzę, że każdy ma prawo do tego, by działać, jak uznaje za stosowne i zgodnie z tym, co czuje.

Rozumiem doskonale, jakie jest znaczenie tej akcji, ale w związku ze swoimi religijnymi przekonaniami nie czuję się odpowiednią osobą, by to wspierać - oświadczył Kokcu.

Deklaracja Turka wzbudziła rozbieżne komentarze wśród kibiców holenderskiego klubu.

Piłkarzem Feyenoordu jest obecnie reprezentant Polski Sebastian Szymański.

