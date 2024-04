Kapitalny występ Grzegorza Krychowiaka. Polak bohaterem swojej drużyny

Kapitalny występ Krychowiaka. Dwa trafienia Polaka

Grzegorz Krychowiak po zakończeniu kariery reprezentacyjnej jest znacznie rzadziej na świeczniku. Co jakiś czas przypomina jednak o sobie, dzięki występom w Arabii Saudyjskiej. Tak było i tym razem przy okazji meczu z Al-Fateh w 27. kolejce saudyjskiej ekstraklasy.

Polski pomocnik trafił do siatki już w 6. minucie spotkania, ale goście w drugiej połowie zdołali doprowadzić do wyrównania za sprawą znanego z występów w FC Barcelona czy FC Porto Cristiana Tello. Jednak Krychowiak był tego dnia znakomicie dysponowany i Meshala Al Mutairiego trafił do siaki po raz drugi, ustalając wynik spotkania na 2:1.