Fenomenalny bilans Rakowa Częstochowa

Bardzo szybko udało się Rakowowi dodatkowe siły przełożyć na konkrety. W 49. minucie spotkania goście dostali rzut wolny w okolicach 20. metra od bramki Arisu. Do piłki podszedł Fran Tudor. Jeden z najlepszych piłkarzy Rakowa na tej drodze do Ligi Mistrzów uderzył przepięknie. Piłka wpadła do siatki, a Raków mógł cieszyć się z dwubramkowego prowadzenia w dwumeczu. Utrzymał to do końca, a dzięki zwycięstwu na wyjeździe do ostatniej rundy podchodzi z imponującym bilansem pięciu zwycięstw i jednego remisu. Dodatkowo, jak na razie w sześciu meczach mistrzowie Polski stracili zaledwie cztery gole. Strzelili z kolei aż 11. To naprawdę musi robić wrażenie.