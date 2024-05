Kapitalny mecz Polaków, rywal zdeklasowany. Medale mistrzostw Europy coraz bliżej

Fatalnie dla reprezentacji Polski U-17 rozpoczęły się mistrzostwa Europy rozgrywane na Cyprze. Biało-czerwoni rywalizowali niemal jak równy z równym z Włochami, ale po końcowym gwizdku sędziego to Italia miała na swoim koncie dwie bramki, a Polacy zero. W tej sytuacji jedynie punkty wywalczone w drugim spotkaniu ze Szwecją pozwalały zachować szanse na awans do fazy pucharowej.

Polacy dwukrotnie gonili wynik spotkania i udało im się zremisować ze Szwedami 2:2. Mimo to rezultat przyjęto z lekkim rozczarowaniem. W końcu w lutym w sparingu biało-czerwoni ograli ich aż 4:0. Reklama

Słowacja na deskach już po 45 minutach. Pokaz siły Polaków

Podopieczni Rafała Lasockiego wyszli na mecz wyjątkowo zmotywowani i już w 10. minucie prowadzenie Polakom dał rewelacyjny Michael Izunwanne. Napastnik przedarł się w pole karne i mimo asysty obrońców zachował zimną krew i mierzonym strzałem pokonał Sebastiana Zajca. Biało-czerwoni przeważali, dłużej utrzymywali się przy piłce i to zaowocowało podwyższeniem prowadzenia.

Na kwadrans przed końcem pierwszej połowy Izunwanne znakomitym podaniem uruchomił na prawym skrzydle Szczepaniaka. Gracz Legii Warszawa z pierwszej piłki dograł w pole karne, a do futbolówki dopadł Pietuszewski. 16-latek w fantazyjny sposób, grając tyłem do bramki "dzióbnął" piłkę, zapewniając biało-czerwonym drugie trafienie i przybliżając ich do awansu do ćwierćfinału.

Słowacy w 45. minucie myślami byli już prawdopodobnie w szatni. Brutalnie wykorzystali to Polacy, aplikując rywalom trzecią bramkę. Pierwsze uderzenie z bliskiej odległości na bramkę Zajaca zostało zablokowane, ale drugie wylądowało już w siatce. Drugie trafienie na swoje konto zapisał Izunwanne. Reklama

Defensywa Słowaków w rozsypce. Polacy z awansem do ćwierćfinałów

Polacy wywiązywali się ze swoich obowiązków bez zarzutów, ale niedługo po rozpoczęciu drugiej połowy spadł na nich poważny cios. W rozgrywanym równolegle meczu Szwecja objęła prowadzenie z Włochami, a przy takim układzie biało-czerwoni spadali na trzecie miejsce, bez szans na awans.

Prawdziwe wejście smoka zanotował w 67. minucie Stanisław Gieroba. Chwilę po wejściu na boisko wychowanek Legii Warszawa wykorzystał dogranie od Szczepaniaka i zanotował premierowe trafienie w trakcie mistrzostw. To nie był koniec dobrych wiadomości. W 76. minucie za sprawą gola Camy Włosi wyrównali ze Szwecją, co stanowiło idealny scenariusz dla biało-czerwonych. Wyraźnie podłamało to "Trzy Korony", bo pięć minut później było już 2:1 dla Italii.

Zwycięstwo nad Słowacją, a do tego korzystny rezultat meczu Szwecja - Włochy zapewnił biało-czerwonym awans do ćwierćfinałów mistrzostwo Europy. W nich Polska zmierzy się z triumfatorem grupy D. Po dwóch meczach prowadzi w niej Portugalia.

Składy drużyn Polska U17 Słowacja U17 B. Kriegler 16

D. Mazurek 17 69 '

D. Sarapata 15

D. Szwiec 3

J. Adkonis 10 66 '

K. Potulski 5

M. Dziewiatowski 4 69 '

M. Izunwanne 13 11 ' 45 '

M. Jelen 1

M. Szczepaniak 7 75 '

O. Pietuszewski 9 30 ' 67 '

3 D. Balog

18 J. Pira 79 '

6 K. Strucka 32 ' 58 '

20 M. Bacik 58 '

13 M. Okal

2 M. Turansky 84 '

16 S. Kovacik

7 S. Lusale

10 S. Vlna

1 S. Zajac

5 T. Daniel 34 ' Rezerwowi B. Mazurek 8 69 '

F. Baniowski 11 75 '

I. Brzyski 19 66 '

J. Leszczynski 21

K. Jakobczyk 18

M. Pruchniewski 22

M. Wroblewski 14 69 '

S. Gieroba 6 67 ' 67 '

W. Monka 20

8 D. Bukovsky

12 D. Kalanin

14 D. Osman 58 '

9 D. Valko 79 '

11 F. Trello

17 L. Nemeth

4 M. Hlavaty 84 '

19 N. Udvaros 58 '

15 S. Misiak

Statystyki meczu Polska U17 4 - 0 Słowacja U17 Posiadanie piłki 48% 52% Strzały 15 6 Strzały celne 8 1 Strzały niecelne 6 1 Strzały zablokowane 1 4 Ataki 51 44

Michael Izunwanne / MARCIN SOLARZ/FOTOPYK/NEWSPIX.PL / Newspix