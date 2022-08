Kapitalny mecz "Kownasia"! Michniewicz musiał być pod wrażeniem

"Kownaś"był kapitanem młodzieżowej reprezentacji Polski, gdy za jej sterami stał Michniewicz właśnie. Nic zatem dziwnego, że trener kadry postanowił bliżej przyglądać się jego poczynaniom na zapleczu Bundesligi.

Kownacki z golem i asystą w meczu Fortuny

Jak przekazała w piątek rano Interia, selekcjoner udał się do Duesseldorfu bezpośrednio z Pragi, by zobaczyć na żywo 25-letniego gracza. Ten zaprezentował się z kapitalnej strony: w 59. minucie spotkania asystował przy bramce, którą strzelił Daniel Ginczek, a niedługo później sam trafił do siatki. W 65. minucie wykorzystał rzut karny, podyktowany po faulu na Felixie Klausie.

Na tych dwóch trafieniach festiwal strzelecki Fortuny się nie skończył. Ostatecznie wygrała aż 4:0, a kolejne trafienia zapisali Klaus (w 78. minucie) oraz Shinta Appelkamp (w 85.).

Dla Kownackiego gol w meczu z Jahn Regensburg jest już trzecim w tym sezonie 2. Bundesligi. Jego ekipa z kolei po 6 spotkaniach ma w dorobku 11 punktów.

Fortuna Duesseldorf - SSV Jahn Regensburg 4:0 (0:0)