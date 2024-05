Znakomicie mistrzostwa Europy rozpoczęła reprezentacja Polski kobiet U-17. Podopieczne Marcina Kasprowicza w pierwszym meczu fazy grupowej pokonały 1:0 Belgijki, co znacznie przybliżyło je do awansu do fazy pucharowej. Choć w drugim meczu przegrały 0:1 z Hiszpankami, w ostatnim spotkaniu wystarczył remis z Portugalią, aby awansować.