Kapitalne wieści, Pajor i spółka tylko na to czekały. Ten obraz nie zostawia złudzeń

FC Barcelona Femeni to już od dłuższego czasu naprawdę dobrze naoliwiona maszyna - i w bieżącym sezonie ekipa ta znowu udowadnia, że niemalże nie ma sobie ona równych na wszystkich możliwych frontach.

Dość powiedzieć, że podopieczne Pere Romeu w obecnej kampanii odnotowały wyłącznie dwa remisy i jedną porażkę (w listopadzie, w ligowym starciu z Realem Sociedad). Każde inne spotkanie futbolistki "Dumy Katalonii" kończyły w roli zwyciężczyń.

Bonmati wraca po poważnej kontuzji. Nowe wieści ws. gwiazdy Barcelony

Ten pozytywny trend udało się utrzymać mimo poważnego osłabienia - na początku grudnia, podczas zgrupowania reprezentacji Hiszpanii, poważnej kontuzji doznała Aitana Bonmati, trzykrotna zdobywczyni Złotej Piłki.

Zawodniczka otrzymała diagnozę złamania kości strzałkowej na wysokości lewego stawu skokowego i uraz ten wymagał operacji. Wszystko to zaś oznaczało jedno - długą pauzę. Teraz jednak w sprawie 28-latki nadeszły naprawdę pozytywne informacje.

Dziennikarz Raul Zambrano Lozano zamieścił bowiem w sieci 17 marca filmik, na którym widać, jak Bonmati trenuje już z piłką na murawie, co jest bez dwóch zdań znakiem wyraźnych postępów w rehabilitacji.

Powrót pomocniczki jest coraz bliżej

Intensywny czas dla FC Barcelona. Przed Pajor i spółką szereg ważnych spotkań

Dla Ewy Pajor i spółki będzie to oczywiście znaczące "wzmocnienie" - zwłaszcza, że "Barcę" czekać będzie teraz szereg istotnych meczów. Najpierw FCB zmierzy się z Badaloną w rewanżu Pucharu Królowej, potem zaś zagra w lidze z Athletikiem Bilbao, a następnie... dojdzie do serii trzech "Los Clasicos". Z Realem Madryt piłkarki "Blaugrany" spróbują swych sił dwukrotnie w Lidze Mistrzów i raz w hiszpańskiej ekstraklasie. Nudy nie będzie.

Piłkarze Realu w dobrych nastrojach trenują przed rewanżowym meczem Ligi Mistrzów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press