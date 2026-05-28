Kapitalne wieści. Oskar Pietuszewski odbiera gratulacje. Kontrakt podpisany

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Oskar Pietuszewski przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski, ale w ślad za nim do kraju dotarły wieści, na które sympatycy 18-letniego piłkarza czekali z utęsknieniem. FC Porto oficjalnie informuje o przedłużeniu kontraktu z nastolatkiem do 2031 roku. Tego samego dnia wzrosła rynkowa wartość zawodnika - z 20 do 25 mln euro.

article cover
Oskar PietuszewskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

Kariera Oskara Pietuszewskiego na przestrzeni ostatniego roku nabrała zawrotnego tempa. W maju 2025 zdobył pierwszą bramkę w Ekstraklasie. Dziś jest mistrzem Portugalii i ma za sobą debiut w drużynie narodowej.

W czwartek FC Porto opublikował komunikat informujący o prolongacie kontraktu z Polakiem do 2031 roku. Jednocześnie w serwisie Transfermarkt pojawiła się aktualizacja rynkowej wycena zawodnika. Od teraz to 25 mln euro (wzrost o 5 mln).

Pożegnanie z Pietuszewskim to tylko kwestia czasu. "Przyszłość światowego futbolu"

Pietuszewski z kontraktem ważnym do 2031 roku. W umowie klauzula odstępnego: 60 mln euro

Filigranowy pomocnik przeszedł z Jagiellonii Białystok do ekipy "Smoków" w styczniu tego roku. Był niepełnoletni, więc podpisano z nim jedynie trzyletnią umowę (rygor FIFA). Podlegała ona jednak automatycznej prolongacie 20 maja.

Klubowy komunikat pojawia się zatem z ośmiodniowym poślizgiem. Większe zaskoczenie stanowić może niezmieniona kwota zawarta w klauzuli odstępnego. Nadal wynosi 60 mln euro, mimo że portugalskie media zapowiadały jej podwyższenie.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Lewandowski już po rozmowach. Trener odkrywa karty: "Fantastyczny transfer"

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

W kończącym się sezonie Pietuszewski rozegrał z barwach FC Porto 18 spotkań, zdobył trzy gole i zaliczył cztery asysty.

18-latek przebywa od czwartku na zgrupowaniu reprezentacji Polski. W niedzielę "Biało-Czerwoni" zmierzą się we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. W środę czeka nas konfrontacja z Nigerią na stołecznym PGE Narodowym.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
La Liga

Jest następca Lewandowskiego. Poszło błyskawicznie. Kontrakt gotowy

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Młody piłkarz w stroju klubowym niebiesko-białym z piłką w ręku na tle rozmytych kibiców na stadionie sportowym.
Oskar PietuszewskiMIGUEL RIOPAAFP
piłkarz w niebiesko-białej koszulce FC Porto biegnący podczas meczu, z wyraźną koncentracją na twarzy, z opaską na prawym nadgarstku
Oskar PietuszewskiAction Plus/ShutterstockEast News
Młody piłkarz w biało-czerwonej koszulce reprezentacji Polski z widocznymi logotypami sponsorów stoi na tle trybun stadionu.
Oskar PietuszewskiMarcin GolbaAFP


FC Porto mistrzem Portugalii. Polacy mieli powody do świętowania. WIDEOPolsat Box GoPOLSAT BOX GO

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja