Kapitalne wieści. Oskar Pietuszewski odbiera gratulacje. Kontrakt podpisany

Kariera Oskara Pietuszewskiego na przestrzeni ostatniego roku nabrała zawrotnego tempa. W maju 2025 zdobył pierwszą bramkę w Ekstraklasie. Dziś jest mistrzem Portugalii i ma za sobą debiut w drużynie narodowej.

W czwartek FC Porto opublikował komunikat informujący o prolongacie kontraktu z Polakiem do 2031 roku. Jednocześnie w serwisie Transfermarkt pojawiła się aktualizacja rynkowej wycena zawodnika. Od teraz to 25 mln euro (wzrost o 5 mln).

Pietuszewski z kontraktem ważnym do 2031 roku. W umowie klauzula odstępnego: 60 mln euro

Filigranowy pomocnik przeszedł z Jagiellonii Białystok do ekipy "Smoków" w styczniu tego roku. Był niepełnoletni, więc podpisano z nim jedynie trzyletnią umowę (rygor FIFA). Podlegała ona jednak automatycznej prolongacie 20 maja.

Klubowy komunikat pojawia się zatem z ośmiodniowym poślizgiem. Większe zaskoczenie stanowić może niezmieniona kwota zawarta w klauzuli odstępnego. Nadal wynosi 60 mln euro, mimo że portugalskie media zapowiadały jej podwyższenie.

W kończącym się sezonie Pietuszewski rozegrał z barwach FC Porto 18 spotkań, zdobył trzy gole i zaliczył cztery asysty.

18-latek przebywa od czwartku na zgrupowaniu reprezentacji Polski. W niedzielę "Biało-Czerwoni" zmierzą się we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. W środę czeka nas konfrontacja z Nigerią na stołecznym PGE Narodowym.

