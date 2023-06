Kante kupił klub piłkarski. Gra w nim były zawodnik Legii

Al-Ittihad to mistrz Arabii Saudyjskiej z ostatniego sezonu. "Przyjście Kante jest jednym z najbardziej wpływowych transferów w naszej historii. I to cześć wysiłków, aby stać się podstawowym wyborem dla czołowych piłkarzy świata" - napisał klub, ogłaszając hitowy transfer. Pomocnik dołączył tym samym do swojego rodaka Karima Benzemy. Napastnik kilka tygodni wcześniej parafował z Al-Ittihad umowę ważną do 2026 roku. Na jej mocy zarobi 200 milionów euro rocznie.