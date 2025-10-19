Kanonada w pół godziny, potem thriller na koniec. Polak jednym z bohaterów

Kacper Kozłowski ma ostatnio za sobą wyjątkowo intensywny okres w swojej karierze. Przede wszystkim, po czterech latach, powrócił on w szeregi reprezentacji Polski i rozegrał pełne 90 minut w sparingu przeciwko Nowej Zelandii.

Do tego wszystkiego piłkarz błyszczy też ostatnio w barwach tureckiego Gaziantep FK - i właśnie zaliczył swój drugi z rzędu mecz ze zdobytym golem. Spotkanie to zaś pełne było futbolowych "fajerwerków".

Zacięte starcie w Turcji, Gaziantep górą nad Antalyasporem. Kozłowski jednym ze strzelców bramek

W niedzielne popołudnie Gaziantep podjął u siebie Antalyaspor i pierwotnie starcie to układało się dla gospodarzy wręcz doskonale. Wynik już w 4. minucie otworzył Drissa Camara, a następnie, w minucie 17., do siatki trafił właśnie Kozłowski:

Po nieco ponad 30 minutach gry rezultat na 3:0 podwyższył Mohamed Bayo i przez długi czas wydawało się, że Antalyaspor nie będzie w stanie jakkolwiek odpowiedzieć. W samej końcówce - konkretnie w 84. i 86. minucie - dublet uzbierał jednak Bachir Gueye, co gwarantowało duże napięcie do samego końcowego gwizdka. Ostatecznie jednak "Sokoły" zatriumfowały 3:2.

Kozłowski znowu z golem. Jan Urban ma nad czym się zastanawiać

Gaziantep w ten sposób jeszcze mocniej zakotwiczył w czołówce tabeli Super Lig - po zakończeniu dziewiątej kolejki rozgrywek w najgorszym przypadku będzie on czwarty w klasyfikacji, tracąc do liderów z Galatasaray osiem punktów.

Gol zdobyty przeciwko "Skorpionom" to tymczasem już łącznie trzecie trafienie Kozłowskiego w tym sezonie - 22-latek wysłał więc następny bardzo istotny sygnał do Jana Urbana, a kolejne mecze reprezentacji już w listopadzie...

