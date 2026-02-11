Kane rozpoczął strzelanie w Monachium, a potem stało się to. Znamy kolejnego półfinalistę

Bayern Monachium w drugim sezonie pracy Vincenta Kompany'ego w klubie wykonał znaczący krok do przodu. Zespół z Bawarii prezentuje się zdecydowanie lepiej, niż w poprzednich rozgrywkach i wydaje się być może jednym z głównych faworytów do wygrania Ligi Mistrzów.

Tutaj rywali jest jednak wielu, inaczej sytuacja wygląda na krajowym podwórku. W Bundeslidze Bayern w tym sezonie nie ma sobie równych, choć ostatnio nieco zwolnił tempo. Rywale nie potrafią jednak należycie wykorzystać, choćby niewielkich potknięć niemieckiego hegemona.

Bayern w półfinale DFB Pokal. Pewny triumf Bawarczyków

Po 21 rozegranych kolejkach Bayern plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli Bundesligi z przewagą sześciu oczek nad drugą Borussią Dortmund. W związku z tym Vincent Kompany mógł postawić na mocny skład na spotkanie ćwierćfinałowe DFB Pokal z RB Lipsk u siebie.

Zaangażowanie było widać u obu ekip od pierwszego gwizdka sędziego. Kilkukrotnie było naprawdę groźnie pod obiema bramkami. Interweniować musieli zarówno Manuel Neuer, jak i Maarten Vandevoordt. Obaj spisali się bardzo dobrze, wywiązując ze swoich obowiązków w sposób momentami spektakularny.

Było też gorąco, jeśli chodzi o decyzje sędziego. Na kilkanaście minut przed końcem w okolicy pola karnego Bayernu upadł Antonio Nusa. Faul wydawał się oczywisty, ale nie dla sędziego. Arbiter nie tylko nie podyktował rzutu karnego, ale w ogóle nie gwizdnął faulu. Goście mogli poczuć się przynajmniej delikatnie skrzywdzeni.

Do szatni schodzili jednak z bezbramkowym remisem, który pozwalał na myślenie o potencjalnym ataku na rywali w drugiej połowie. Sytuacja Lipska stała się dramatyczna w 61. minucie. Goście najpierw w doskonałej sytuacji trafili piłką w poprzeczkę bramki Neuera, a z tej samej akcji uruchomiona została kontra.

Z piłką na bramkę Lipska popędził Stanisić. Obrońca Bayernu zachował się na tyle sprytnie, że bramkarz gości popełnił faul, a do rzutu karnego podszedł oczywiście Harry Kane. Anglik ze stoickim spokojem wykorzystał stały fragment gry i od 64. minuty sytuacja Bawarczyków stała się naprawdę dobra.

Ledwie trzy minuty później Bayern prowadził już 2:0 za sprawą znakomitego duetu Michael Olise - Luis Diaz. Ten pierwszy popisał się przepiękną asystą, a drugi ze spokojem wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. Oba zespoły szukały jeszcze swoich goli, ale nie zdołały ich znaleźć. Bayern zapewnił sobie awans do półfinału po wygranej 2:0.

