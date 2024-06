Kanały Polsat Sport pokażą mecze Jagiellonii, Wisły, Śląska i Legii w eliminacjach europejskich pucharów

Rywale i terminarz meczów polskich klubów w eliminacjach europejskich pucharów

Jagiellonia Białystok w minionym sezonie sięgnęła po swoje pierwsze Mistrzostwo Polski i latem powalczy o spełnienie kolejnego marzenia, jakim jest udział w Lidze Mistrzów UEFA. Droga Białostoczan do Europy rozpoczyna się od drugiej rundy eliminacji, w której zmierzą się ze zwycięzcą konfrontacji FK Panevezys (Mistrz Litwy) oraz HJK Helsinki (Mistrz Finlandii). W przypadku ewentualnej przegranej walki o Champions League, Mistrz Polski otrzyma szansę zakwalifikowania się do Ligi Europy UEFA. A gdyby piłkarscy bogowie uwzięli się na klub z Białegostoku i zesłali na niego kolejną porażkę, to wówczas Żółto-Czerwoni będą mogli powalczyć o awans do Ligi Konferencji UEFA. Dokładna data pierwszego meczu Jagiellonii zostanie ogłoszona przez UEFA 26 czerwca, ale wiadomo już, że będzie to spotkanie wyjazdowe w dniach 23 lub 24 lipca. Rewanż w Białymstoku odbędzie się natomiast 30 lub 31 lipca. Nieco wcześniej, bo już 11 lipca, walkę o podbój Starego Kontynentu rozpocznie Wisła Kraków. Biała Gwiazda swój pierwszy mecz w eliminacjach Ligi Europy UEFA rozegra przeciwko wicemistrzowi Kosowa, czyli KF Llapi Podujevo i wbrew wcześniejszym planom, będzie gospodarzem tego spotkania. Rewanż w Kosowie odbędzie się 18 lipca. W przypadku ewentualnego niepowodzenia w LE, Krakowianie zyskają możliwość walki o udział w Lidze Konferencji UEFA. Istnieje scenariusz, w którym to właśnie w tych rozgrywkach jesienią mogą zagrać nawet cztery polskie kluby. Stałoby się tak, gdyby oprócz wspomnianych Jagiellonii oraz Wisły, przepustkę do LK wywalczyły także Śląsk i Legia. Srebrny i Brązowy Medalista Ekstraklasy zaczynają eliminacje 25 lipca w drugiej rundzie, a rewanże rozegrają 1 sierpnia. Legia na początek zagra u siebie z walijskim Caernarfon Town lub Crusaders FC z Irlandii Północnej. Z kolei Śląsk batalię o Europę rozpocznie na wyjeździe od potyczki z łotewskim Riga FC. O eliminacjach europejskich pucharów szeroko informuje portal Polsatsport.pl, na którym dostępne będą także pomeczowe skróty, wywiady i analizy.