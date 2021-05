Zaledwie siedmiu minut potrzebował Kamil Wilczek, żeby zdobyć bramkę w meczu ligi duńskiej FC Kopenhaga - Aarhus. Bramki gości strzegł Kamil Grabara.

Nie tylko powrót kibiców na trybuny był atrakcją spotkania Kopenhagi z Aarhus. Faworyzowani gospodarze zadbali o to, żeby już w pierwszej połowie kibice zobaczyli kilka bramek.



Wynik meczu już w 7. minucie otworzył Kamil Wilczek, z bliskiej odległości pokonując stojącego w bramce Aarhus Kamila Grabarę. Polski snajper wykorzystał dogranie wzdłuż bramki i w swoim stylu wykorzystał instynkt snajpera.



Jeszcze przed przerwą kolejne gole dołożyli Victor Nelsson oraz Jonas Older Wind z rzutu karnego, dzięki czemu FC Kopenhaga prowadziła 3-0.



Po przerwie to Aarhus doszło do głosu i na 20 minut przed końcem niespodziewanie doprowadziło do stanu 2-3. Dwie bramki zdobył obrońca Kevin Diks.



Wilczek opuścił boisko w 68. minucie. Trwa druga połowa spotkania.



Zdjęcie Kamil Wilczek / Newspix

WG