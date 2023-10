Kamil Grabara wulgarnie zwyzywany. Znowu prowokował. Wideo krąży po sieci

Grabara obrzucony wyzwiskami w sieci przez kibica. Odpowiedział siłą spokoju

"Dziękuję, to wiele dla mnie znaczy. Ale na pewno nie tak wiele, jak wczorajsza wygrana dla ciebie. Mam nadzieję, że dostaniecie za to mistrzowskie trofeum. A swoją drogą, brakowało wam go w ostatnich latach, prawda?" - to treść riposty 24-letniego zawodnika.