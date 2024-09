Kamil Grabara stanął przed kamerą i wypalił. "Najgłupszy w historii"

Grabara wielkim nieobecnym wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski

O żadnym zawodniku nie mówiło się tyle po wrześniowych powołaniach do reprezentacji Polski, co o Kamilu Grabarze. Wydawało się bowiem jasne, że po tym, jak Wojciech Szczęsny zakończył karierę, bramkarz VfL Wolfsburg będzie jednym z głównych kandydatów do przejęcia bluzy z numerem pierwszym. Tymczasem selekcjoner Michał Probierz postawił na Łukasza Skorupskiego, Kamila Bułkę, Bartłomieja Drągowskiego oraz... Bartosza Mrozka. Arkadiusz Onyszko uważa wręcz, że brak powołania miał związek z konfliktem między Grabarą a Drągowskim.