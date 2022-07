Kamil Grabara pokazał zdjęcie ze szpitala. Fatalna kontuzja twarzy

Grabara już w 8. minucie meczu Aalborg - FC Kopenhaga musiał opuścić boisko. Polski bramkarz w bardzo niebezpieczny sposób zderzył się głowami z zawodnikiem przeciwników.

Koszmar Kamila Grabary. Bolesna kontuzja

Choć Grabara sam uspokajał swoich fanów, pisząc, że choć przez chwilę nie zobaczą go na boisku, to wszystko jest w porządku, zdjęcia pokazują co innego. Twarz golkipera wygląda jak po walce bokserskiej.

W relacji na Instagramie polski bramkarz zdradził obrażenia jakie odniósł: "Następna historia z całkiem nowym nosem. I kilkoma innymi kośćmi" - napisał Grabara.

Zdjęcie, które wrzucił, boli od samego patrzenia...

Zdjęcie Kamil Grabara po fatalnym zderzeniu / Instagram

Grabara 1 czerwca zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski. Wystąpił wówczas w wygranym 2-1 meczu Ligi Narodów z Walią.